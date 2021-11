06 novembre 2021 a

Kazan, 6 nov. - (Adnkronos) - Szebastian Szabo vince la medaglia d'oro nei 50 farfalla ai campionati europei in vasca corta di Kazan. L'ungherese trionfa in 21"75 eguagliando il primato del mondo e relegando alle sue spalle gli azzurri Matteo Rivolta, argento in 22"14 e Thomas Ceccon, bronzo in 22"24.