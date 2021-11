Pd: Letta, 'abbiamo dimostrato che destra sovranista si batte'

06 novembre 2021 a

a

a

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Noi siamo il partito che ha rovesciato la situazione: dopo Draghi ci si aspettava un governo della destra sovranista. Noi abbiamo dimostrato che quella destra la possiamo battere e riuscire a fare quello che si è fatto in Germania e che sta accadendo in tutta Europa: uscire dalla pandemia andando verso i valori della coesione sociale e non della chiusura e dell'individualismo". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, a Pisa.