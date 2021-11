Green Pass: Ricci (Pd), 'stop manifestazioni che alimentano contagio'

06 novembre 2021 a

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Non è una manifestazione contro il Green Pass, è un corteo per il ritorno al lockdown: a Trieste, la capitale della protesta contro il pass, il vurus galoppa e cresce ben oltre la media nazionale, anche a causa del mancato rispetto delle più elementari norme di distanziamento e contenimento". Così il coordinatore dei sindaci Pd, Matteo Ricci.

"Non si può consentire a una minoranza irresponsabile di vanificare gli sforzi e i sacrifici di in intero paese: manifestazioni che non garantiscono la salute e non rispettano le regole non possono essere autorizzate”.