Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Superare le logiche correntizie, aprirsi, essere uniti e occuparsi più dei problemi degli italiani che di quelli della politica. A Cascina con le democratiche e i democratici di #Pisa, nella mia terra per la prima volta da segretario. Commosso per l'affetto. Grazie per l'impegno!". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, su twitter.