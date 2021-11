Calcio: Cuadrado, 'molto contento della squadra, dobbiamo continuare a crescere'

06 novembre 2021 a

Torino, 6 nov. - (Adnkronos) - "Sono molto contento per la prestazione della squadra, anche quelli che sono entrati dalla panchina hanno dimostrato di essere pronti. Questa squadra ogni volta mostra di essere viva, dobbiamo continuare a crescere e cercare di avere questo atteggiamento ogni partita che dobbiamo affrontare". Così l'esterno della Juventus Juan Cuadrado, ai microfoni di Dazn, dopo la vittoria per 1-0 sulla Fiorentina ottenuta grazie a un suo gol in pieno recupero.