Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Ci sono cose che fanno male al diritto, all'informazione, alla democrazia. La pubblicazione dell'estratto conto di chiunque, in questo caso di un parlamentare, acquisito irregolarmente nel silenzio di chi la legge la dovrebbe tutelare è veramente preoccupante. E non dovrebbe essere solo un problema di Matteo Renzi”. Così il presidente di Italia Viva Ettore Rosato in un post su Facebook.