Fondazione Open: Boschi, 'contro Renzi attacco vile e gratuito'

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - “L'attacco che stai subendo è vile e del tutto gratuito. Non c'è nessun rilievo penale per stessa ammissione de Il Fatto Quotidiano nelle tue spese o entrate. Nulla di diverso rispetto alla tua dichiarazione dei redditi che tu hai reso sempre pubblica. C'è solo la volontà di privare un cittadino del proprio diritto alla riservatezza. C'è la violazione di leggi ben precise ma non da parte tua, da parte de Il Fatto Quotidiano. C'è il tentativo vergognoso di gettare fango su un uomo delle istituzioni che ha solo una colpa: essere libero e usare la sua libertà per fare politica. Sapendola fare. Riuscendo a cambiare il corso delle cose”. Così Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia Viva, in un commenta al post di Matteo Renzi.

“Ma se il tempo è galantuomo e la verità emergerà, di sicuro oggi non si può stare in silenzio di fronte a tanta gratuita violenza. Non sei solo a combattere una battaglia per un Paese più civile e giusto. Sempre dalla stessa parte”.