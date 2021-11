07 novembre 2021 a

Roma, 7 nov. (Adnkronos) - Ad una nuova legge elettorale con questo Parlamento non si arriverà, "no di sicuro, poi nel futuro Dio vede e Dio provvede, ma non vedo la volontà di cambiare la legge elettorale nell'anno e mezzo che ci separa dalle elezioni politiche". Lo dice Romano Prodi, intervistato da Maria Latella a 'Il Caffè della domenica' su 'Radio 24 Il sole 24 ore'.