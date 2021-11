07 novembre 2021 a

Roma, 7 nov. (Adnkronos) - “Spettacolo indegno quello dei manifestanti no green pass che a Milano hanno sfilato con una bara sulle spalle avvolta dal tricolore per celebrare il 'Funerale della libertà'. Si dovrebbero vergognare e pensare a chi in una bara ci è finito per davvero a causa del covid”. Lo scrive in un tweet il vicepresidente della Camera e presidente di Italia viva Ettore Rosato