Brescia: nascondono in autorimessa oltre 16 chili di cocaina, due arresti

Milano, 7 nov. (Adnkronos) - Due uomini sono stati arrestati per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. I carabinieri della Compagnia di Brescia hanno bloccato un'auto che, dopo manovre anomale, tentava di entrare in una autorimessa a Castenedolo. Nel tentativo di evitare il controllo il conducente spintonava il militare e ingoiava della droga.

Il comportamento dell'uomo, sorpreso con 2,2 grammi di cocaina nella tasca di un giubbotto, ha portato gli uomini in divisa a controllare all'interno dell'autorimessa. In una seconda auto nella sua disponibilità - a fornire le chiavi il proprietario della carrozzeria - sono stati sequestrati 19 involucri di cocaina per un peso complessivo di 16,67 chili. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso il sequestro di 14.105 euro nascosti nell'armadio della camera da letto. Per gli arrestati si sono aperte le porte della casa circondariale Nerio Fischione di Brescia.