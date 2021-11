Covid: Locatelli, 'situazione Italia grazie a vaccino e green pass'

07 novembre 2021 a

Milano, 7 nov. (Adnkronos) - I dati Covid non preoccupano in Italia, ma questa situazione "non è il frutto di una congiuntura astrale, ma di un lavoro importante fatto con le vaccinazioni, non abbandonando le mascherine e anche con il contributo del green pass". Lo spiega Franco Locatelli, coordinatore del Cts e presidente del Consiglio superiore di Sanità, ospite a 'Mezz'ora in più' su Rai3.

Paragonando i dati di ieri con quelli del 6 novembre 2020, ora "abbiamo 6.746 casi ieri, un anno fa ne avevamo quasi 38mila, ieri abbiamo avuto 31 decessi dolorosissimi ma nella stessa giornata dell'anno prima erano 446, abbiamo meno di 400 posti letti occupati nelle terapie intensive a fronte dei 2.500 dell'anno scorso tutto. E' chiaro che tutto questo è dovuto alla protezione conferita dai vaccini", spiega.

Nel confronto con i due paesi dimensionalmente come popolazione simili all'Italia, "noi abbiamo su tutta la popolazione quasi il 78% di vaccinati e siamo 5 punti sopra la Germania e 3 punti e mezzo sopra la Francia", conclude Locatelli che ribadisce come la "strada maestra" sia quella di continuare a vaccinare.