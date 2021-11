Covid: Fontana, 'avanti determinati su vaccini, manteniamo libertà guadagnate'

07 novembre 2021 a

Milano, 7 nov. (Adnkronos) - "Proseguiamo con la campagna vaccinale con la stessa determinazione di questi mesi. Manteniamo le libertà che ci siamo guadagnati". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana il quale accompagna il post con una frase del generale Francesco Paolo Figliuolo, che sul tema sottolinea come "la Lombardia è ai primissimi posti in Italia e in Europa. Tutti parlano dei risultati degli altri, ma noi non dobbiamo sminuire i nostri".