Green pass: Fratoianni, 'solidarietà a Fanpage, giornalisti bersaglio'

Roma, 7 nov. (Adnkronos) - “Ancora una volta giornalisti aggrediti in varie parti del Paese, colpevoli solo di fare il loro mestiere e additati come bersagli. Chi si riempie in modo insensato la bocca con la parola libertà poi in realtà è il primo a colpire la libertà di stampa, fondamentale per una democrazia”. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni.

“Ai giornalisti di Fanpage, a Saverio Tommasi, agli altri giornalisti - conclude Fratoianni- va tutto il nostro sostegno".