Fondazione Open: Della Vedova, 'uso carte processuali che fa male a tutti'

Roma, 7 nov. (Adnkronos) - “Renzi è stato come pochi altri artefice del proprio destino, tanto nei successi che nelle sconfitte. Contro di lui oggi si usano carte processuali per colpire e delegittimare, ancora una volta, senza attendere un giudizio secondo legge e costituzione: una cosa cattiva che fa male a tutti, non a uno”. Lo scrive su Twitter il segretario di Più Europa e sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova.