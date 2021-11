Governo: Meloni, 'folle resti in carica se Draghi al Colle, perché Salvini cambia idea?'

07 novembre 2021 a

a

a

Roma, 7 nov. (Adnkronos) - "Se Draghi va al Quirinale il governo resta in carica? Mi sembra folle. I cittadini italiani possono dire la loro o no? Ci interessa cosa hanno da dire o non ci frega più niente? Se è così, signori, allora abbiamo un problema. Questa non si chiama democrazia". L'ha detto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, nella registrazione di 'Controcorrente' che andrà in onda questa sera su Rete 4.

Quanto a Matteo Salvini e al cambio rotta sul voto anticipato, "sa benissimo come la penso - rimarca Meloni - e non so perché abbia cambiato idea rispetto a quello che diceva prima. Io continuo a ritenere che prima i cittadini scelgono da chi farsi rappresentare e meglio è. L'articolo 1 della Costituzione dice che la sovranità appartiene al popolo. Anche qui: è importante questa Costituzione o no? E' sempre variabile, per me è importante sempre. Cos'è che non funziona? Non funzionano le maggioranze arcobaleno, non funziona il sistema di mettere insieme gente che la pensa in maniera diametralmente opposta su tutto perché poi le riforme non si riescono a fare".