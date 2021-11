M5S: Spadafora, 'rischio scissione c'è, Conte non lavori in solitaria per evitarlo'

07 novembre 2021 a

Roma, 7 nov. (Adnkronos) - Il rischio di scissione nel Movimento "c'è e io lavoro affinché ciò non avvenga". Per evitarlo, "Conte non interpreti la sua leadership in modo solitario o con il suo ristretto gruppo, coinvolga tutti". Così il deputato M5S ed ex ministro Vincenzo Spadafora, ospite di Che tempo che fa su Rai 3.

Sul nodo Quirinale, "spero che Conte voglia convocare i gruppi: penso che siano finiti i tempi in cui queste cose si decidevano altrove, queste cose si decidono insieme. Dal Movimento 5 stelle può uscire la linea politica che chiede a Draghi di restare a fare il presidente del Consiglio", per "il bene del Paese". "Conte non ha ancora esplicitato" il suo pensiero sulla corsa al Colle "in modo netto, sarebbe assurdo pensare di deciderlo senza consultare i parlamentari".