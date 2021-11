Calcio: Marotta, 'Insigne? A gennaio non faremo cambiamenti'

08 novembre 2021 a

Milano, 8 nov. (Adnkronos) - "Insigne? Oggi siamo concentrati su questo gruppo e su questa rosa. Gran parte di questi sono campioni d'Italia ed è giusto riconoscere i loro meriti. La squadra devo dire che sta rispondendo alle aspettative, non i sono grosse problematiche, per cui credo proprio che a gennaio non faremo cambiamenti, anche se l'attività di monitoraggio è già in atto per quanto riguarda la programmazione futura". Così l'ad dell'Inter Beppe Marotta, sul mercato a 'Radio Anch'io Sport' su Radio Rai.