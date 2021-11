Federpol, presente all'assemblea Anci con uno stand espositivo

08 novembre 2021 a

a

a

Parma, 8 nov. (Labitalia) - Novità in vista alla prossima assemblea nazionale Anci, in programma alla Fiera di Parma a partire da domani, martedì 9 novembre, dove sarà presente per la prima volta Federpol, la Federazione italiana degli istituti privati per le investigazioni, le informazioni e la sicurezza, che parteciperà con un proprio stand espositivo. A comunicarlo è stato il presidente Federpol, Luciano Tommaso Ponzi, che, in una lettera inviata ai propri associati, sottolinea l'orgoglio di mostrare il proprio simbolo nel corso di una kermesse che vedrà sfilare numerose Autorità, a partire dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

"Federpol - scrive Ponzi - durante la manifestazione veicolerà il mantra che il proprio esecutivo sta portando avanti dal suo insediamento presso tutte le istituzioni, ovvero che i titolari di licenza ex articolo 134, soprattutto quelli associati alla Federazione, sono professionisti, preparati con una formazione di alto livello, dotati di strumenti ed esperienza che garantiscono affidabilità ad un mercato sempre in evoluzione, ancor più negli ultimi anni caratterizzati dalla crisi sanitaria legata alla pandemia. La segreteria sarà dislocata presso la manifestazione, ma i servizi saranno comunque garantiti".

Prosegue dunque la linea voluta dall'attuale presidente, appena eletto all'unanimità nel recente congresso Federpol che si è tenuto a Milano, volta quanto più possibile a rappresentare la categoria dei professionisti dell'investigazione come lavoro di pubblica utilità al servizio della collettività, pubblicizzare il logo delle Federazione in contesti di rilievo, al fine soprattutto di instaurare nuove relazioni e sinergie, funzionali ai temi che i detective italiani rivendicano con fermezza.