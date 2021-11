Calcio: Mancini, 'prato Olimpico ha retto bene nonostante match rugby'

08 novembre 2021 a

Firenze, 8 nov. - (Adnkronos) - "Abbiamo scelto Roma per il clima e per la certezza di avere tanto pubblico, anche all'Europeo è stato così". Così il ct azzurro Roberto Mancini in conferenza stampa dal ritiro azzurro di Coverciano in merito alla scelta dello stadio Olimpico di Roma per il fondamentale match di venerdì prossimo contro la Svizzera per le qualificazioni al mondiale. "Solitamente il campo dell'Olimpico è buono, anche ora lo stiamo seguendo tutti i giorni e nonostante la gara di rugby ha tenuto bene", aggiunge il ct.