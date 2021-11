"Grindeks" Group ha ottenuto fatturato e profitti da record nei primi nove mesi del 2021

08 novembre 2021 a

a

a

RIGA, Lettonia, 8 novembre 2021 /PRNewswire/ -- I dati finanziari consolidati e provvisori del Gruppo "Grindeks" mostrano che nei primi nove mesi del 2021 il Gruppo ha ottenuto fatturato e profitti da record. In questo periodo il fatturato del Gruppo "Grindeks" ha raggiunto 168,9 milioni di euro, pari a 31,8 milioni di euro o al 23% in più rispetto ai primi nove mesi del 2020. L'utile del Gruppo nei primi nove mesi del 2021 è stato di 27,6 milioni di euro, pari a 15,5 milioni di euro o il doppio rispetto ai primi nove mesi del 2020.

I profitti e il fatturato record del Gruppo "Grindeks" nei primi nove mesi sono stati raggiunti grazie a un aumento significativo della domanda di prodotti per applicazioni cardiovascolari e per il sistema nervoso centrale. La rapida crescita delle vendite è stata raggiunta anche nel segmento dei farmaci ospedalieri, offerti dalla società controllata di JSC "Grindeks", JSC "Kalceks".

Durante i primi nove mesi del 2021, il Gruppo ha esportato la sua produzione in 97 Paesi per un importo totale di 160 milioni di euro.

Il Dott. D. Juris Hmelnickis, Presidente del Consiglio di amministrazione di JSC "Grindeks" afferma: "Nei primi nove mesi del 2021, il Gruppo "Grindeks" ha continuato a crescere in modo deciso, raggiungendo le cifre storicamente più alte in termini di profitti e fatturato. La nostra strategia aziendale e i cambiamenti introdotti stanno già producendo risultati. Sono lieto che i nostri dipendenti siano uniti e in grado di adattarsi rapidamente alla situazione mutevole e difficile in Lettonia e nel mondo, fornendo ai pazienti i farmaci necessari. Non ho dubbi che il lavoro svolto finora insieme sia un indicatore dell'eccellenza di "Grindeks". Proseguiremo la nostra crescita e non ci fermeremo a ciò che è già stato realizzato. Credo che il Gruppo "Grindeks" possa raggiungere qualsiasi obiettivo".

Le vendite del Gruppo di forme farmaceutiche finite nei primi nove mesi del 2021 sono ammontate a 160,4 milioni di euro e rispetto alla prima metà del 2020 sono aumentate di 31,1 milioni di euro, pari al 24%.

Nel primi nove mesi del 2021, le vendite di forme farmaceutiche finite nell'Unione europea e in altri paesi sono ammontate a 85,2 milioni di euro, ovvero 20,7 milioni di euro o il 32% in più rispetto ai primi nove mesi del 2020. Le vendite in Portogallo sono aumentate 41 volte nei primi nove mesi del 2021 rispetto ai primi nove mesi del 2020, nei Paesi Bassi 12 volte, negli Emirati Arabi Uniti 10 volte, in Bulgaria 4 volte, in Polonia 3 volte, in Gran Bretagna il 60%, in Austria il 51% e in Australia il 43%.

Nei primi sei mesi del 2021 le vendite in Russia, in altri Paesi della CSI e in Georgia sono ammontate a 75,1 milioni di euro, pari a 12,8 milioni di euro o al 20% in più rispetto al primi sei mesi del 2020. Rispetto ai primi nove mesi del 2020, durante il primi nove mesi del 2021 le vendite in Kirghizistan sono aumentate del 48%, in Moldavia del 39%, in Bielorussia del 33%, in Azerbaigian del 33% e in Georgia del 26%.

Il portafoglio di prodotti "Grindeks" comprende farmaci moderni per il trattamento di patologie cardiovascolari e del sistema nervoso centrale, di malattie oncologiche e diabete, mentre JSC "Kalceks" offre farmaci per il segmento ospedaliero. Attualmente sono in fase di sviluppo 64 nuovi farmaci JSC "Grindeks" e 42 nuovi farmaci JSC "Kalceks".

Anche la produzione di principi farmaceutici attivi è molto importante per "Grindeks", e rappresenta inoltre uno dei vantaggi significativi del Gruppo nel settore farmaceutico. Attualmente l'azienda produce 25 principi farmaceutici attivi. Questo segmento aumenta l'indipendenza dai produttori di materie prime, pertanto l'azienda sta sviluppando 36 nuovi principi farmaceutici attivi. La disponibilità di farmaci attivi equivale alla possibilità di una produzione più efficiente di forme farmaceutiche finite all'interno del Gruppo. I maggiori mercati di esportazione di principi farmaceutici attivi di "Grindeks" sono i paesi dell'Unione europea, gli Stati Uniti, il Giappone e il Canada.

Nei primi nove mesi del 2021, le vendite di JSC "Kalceks" hanno ottenuto risultati superlativi e le loro vendite sono cresciute rapidamente, aumentando sia il numero di Paesi di esportazione che il suo portafoglio di prodotti. Nei primi nove mesi del 2021 sono stati venduti prodotti di JSC "Kalceks" per 50,8 milioni di euro, pari a 19,1 milioni di euro o il 60% in più rispetto ai primi nove mesi del 2020. I prodotti di JSC "Kalceks" sono stati esportati in 75 Paesi nei primi nove mesi del 2021, tra cui Paesi Bassi, Messico, Gran Bretagna, Polonia e Portogallo.

Kirovs Lipmans, Presidente del Consiglio di amministrazione di JSC "Grindeks" dichiara: "Apprezzo molto il lavoro e l'entusiasmo dei dipendenti del Gruppo "Grindeks". Il gruppo si sta sviluppando e si concentra sulla cooperazione internazionale, che contribuisce ai nostri risultati e al raggiungimento dei nostri obiettivi. Sono lieto che i nostri pazienti in molti Paesi del mondo ricevano i farmaci necessari. Pensando allo sviluppo del Gruppo, è necessario effettuare investimenti intelligenti che migliorino le infrastrutture, creino un ambiente di lavoro ancora più moderno e aumentino la capacità di produzione dell'azienda. Tali investimenti sono importanti per la concorrenza globale al fine di garantire che il nostro ritmo di sviluppo sia superiore alla media mostrata da altre aziende farmaceutiche".

Per non fermarsi ai risultati già raggiunti e per continuare la crescita graduale e sostenibile del Gruppo a lungo termine, nei primi nove mesi dell'anno "Grindeks" ha dedicato particolare attenzione al miglioramento dell'infrastruttura di produzione, che include anche l'acquisto di nuove attrezzature di produzione, nonché alla realizzazione di un nuovo laboratorio di produzione per le forme farmaceutiche finite.

Il contratto per il progetto del nuovo stabilimento è stato firmato quest'anno ed è stato svolto il lavoro di sviluppo e miglioramento dell'area. Il nuovo stabilimento sarà costruito in Lettonia, Riga, Asotes Street 12, in diverse fasi e comprenderà complessi processi di produzione per principi farmaceutici attivi e moderne apparecchiature tecnologiche. Sarà il più grande stabilimento farmaceutico della regione baltica con soluzioni automatizzate ed efficienti dal punto di vista energetico.

Informazioni sul Gruppo "Grindeks"

"Grindeks" è un Gruppo farmaceutico internazionale le cui principali attività sono la ricerca, lo sviluppo, la produzione e la vendita di prodotti originali, farmaci generici e ingredienti farmaceutici attivi.

Il Gruppo "Grindeks" è composto da JSC "Grindeks" e dalle sue aziende: JSC "Kalceks" in Lettonia, JSC "Tallinn Pharmaceutical Plant" in Estonia, "HBM Pharma" s.r.o. in Slovacchia, LLC "Grindeks Rus" in Russia e il LLC" Namu Apsaimniekosanas projekti" in Lettonia. Uffici di rappresentanza sono stati aperti in 11 Paesi.

I principali gruppi terapeutici di "Grindeks" sono i farmaci per la cura di malattie cardiovascolari, del sistema nervoso centrale, cancro e diabete. "Kalceks" è specializzata in farmaci per il segmento ospedaliero. La gamma di prodotti comprende i prodotti originali Mildronate® (meldonium) e Ftorafur® (tegafur), generici e ingredienti farmaceutici attivi.

Nel 2020 il Gruppo ha esportato i suoi prodotti in 93 Paesi. I principali mercati di "Grindeks" sono i Paesi dell'Unione europea, la Russia e altri Paesi della CSI, Israele, Canada e Stati Uniti.

Infografica sui risultati: https://infogram.com/copy-grindeks-koncerna-rezultati-2021-9-menesi-en-1h7j4dvopj8d94n?live Foto: https://grindeks.eu/company/about-grindeks/photos/

www.grindeks.eu

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1508714/Grindex_Logo.jpg