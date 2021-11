Maradona jr: "Volto papà su maglia Napoli un vanto ma noi non d'accordo e agiremo per vie legali"

08 novembre 2021 a





Roma, 8 nov. - (Adnkronos) - "La maglia in onore di papà è un vanto ma mi dispiace per la nostra mancata considerazione da parte del Napoli, noi legittimi eredi, non siamo stati coinvolti e non abbiamo mai dato il consenso a questa operazione". Lo dice all'Adnkronos il figlio di Diego Maradona, Diego junior, in merito alla maglia speciale del Napoli con il volto del 'Pibe de Oro' sopra.

"L'autorizzazione è stata firmata da Stefano Ceci, che è stato il manager di papà, adesso però non lo è più e siamo noi eredi gli unici deputati a firmare questo tipo di autorizzazioni -sottolinea Maradona-. E' stato ritenuto valido un contratto che non esiste più e quindi agiremo per vie legali. Mi fa strano che una societa seria come il calcio Napoli abbia dato credito a questa persona".