Disabili: Berti (Confindustria dispositivi), 'con ausili non adeguati rischio patologie collaterali'

Milano, 8 nov. (Adnkronos Salute) - "L'uso di un ausilio non appropriato può generare nelle persone con disabilità patologie collaterali, non diretta conseguenza della disabilità del paziente, e questo per il Servizio sanitario nazionale rappresenta un costo". Così Alessandro Berti, presidente ausili di Confindustria dispositivi medici, è intervenuto durante il webinar 'Ausili complessi e inclusione: le persone al centro nella proposta di Confindustria dispositivi medici', spiegando come le gare d'appalto generalizzate su questo tipo prodotti - causate dalla mancata applicazione da parte delle Regioni delle disposizioni all'art.30 del Dpcm del 12 gennaio 2017 - abbia impedito l'assegnazione dell'ausilio appropriato ai pazienti.

"Noi imprese non siamo contrarie in assoluto alle gare d'appalto - ha precisato - Il problema sono le gare pessime. Sugli ausili standard si possono anche fare le gare, purché non siano a ribasso e si valorizzi la qualità".

"Questa stortura - ha concluso Berti - ha innescato un diverso trattamento alle persone con disabilità da regione a regione ed è demoralizzante, sia per chi fa questo lavoro sia per chi mette a punto le tecnologie degli ausili".