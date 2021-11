Giustizia: domani conferenza stampa Meloni

08 novembre 2021 a

Roma, 8 nov. (Adnkronos) - Domani, alle ore 11.30, nella sede di via della Scrofa, il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni terrà una conferenza stampa insieme al responsabile Giustizia di Fdi, Andrea Delmastro Delle Vedove. Partecipano anche il capogruppo di Fdi in commissione Giustizia della Camera, Carolina Varchi, e il vicepresidente commissione Giustizia Senato, Alberto Balboni. L'accesso è consentito previo accredito e nel rispetto delle norme anti-Covid. Sui canali social di Giorgia Meloni e di Fratelli d'Italia sarà possibile seguire l'evento in diretta streaming.