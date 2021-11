Trattamento acque: tecniche applicate e soluzioni

08 novembre 2021 a

(Milano 8 novembre 2021) - Milano, 8 Novembre 2021. Le tecniche di trattamento acque vengono effettuate sfruttando metodi e prodotti di diverso genere, in base alla provenienza dell'acqua e al risultato che si intende ottenere.

Si può dire che oggi i gas industriali rappresentino un'ottima soluzione per tutelare l'ambiente naturale e rispettare la normativa di riferimento per lo scarico delle acque reflue. Il trattamento delle acque reflue con gas non richiede la necessità di sostenere un costo elevato, e può essere pianificato sia con una modalità temporanea che permanente.

Grazie all'uso di ossigeno e altri gas specifici, è possibile implementare notevolmente la capacità di trattamento dell'impianto di depurazione acque, adattandosi alla struttura già in essere e senza alcuna necessità di aggiungere ulteriori elementi o modificarla.

La neutralizzazione del pH dell'acqua evita inoltre il rischio di corrosione degli impianti, riducendo in maniera considerevole i costi di manutenzione.

Eliminare i problemi tipici dei sistemi di trattamento acque

Con il sistema di trattamento acque eseguito tramite gas, è possibile eliminare completamente i problemi dovuti alla presenza di sostanze non biodegradabili, coloranti e microinquinanti, evitando inoltre l'emissione di odori sgradevoli e l'eccessiva produzione di fanghi.

Il sistema di trattamento acque reflue tramite iniezione di ossigeno puro nell'impianto biologico permette di ridurre il livello di inquinamento senza alcuna necessità di costruire ulteriori vasche o di modificare la struttura già in essere. L'ossigeno riduce notevolmente anche la formazione di schiuma, spesso provocata dalla presenza di sostanze tensioattive.

Il metodo di trattamento biologico delle acque reflue consente di gestire i picchi di inquinamento senza alcuna necessità di modificare l'impianto già esistente, eliminando al contempo anche le emissioni volatili e, di conseguenza, riducendo l'impatto ambientale.

I dispositivi utilizzati per effettuare il trattamento delle acque possono essere adattati agli impianti esistenti e alle singole esigenze, con l'ulteriore possibilità di usufruire di un'assistenza tecnica sempre a disposizione.

Ridurre l'inquinamento con l'ozono

L'uso dell'ozono nel settore del trattamento acque permette di rimuovere l'inquinamento più difficile e resistente, di eliminare odori sgradevoli, coloranti e microinquinanti, compresi i componenti non biodegradabili, di ridurre la presenza dei batteri e di recuperare il gas di scarico, reimmettendolo nella vasca biologica.

Anche una quantità ridotta di ozono può essere più che sufficiente per ottenere un effetto disinfettante, e per attenersi a quelli che sono gli standard di sicurezza per le acque di scarico. È importante considerare che un sistema di trattamento acque realizzato con i gas industriali permette di migliorare notevolmente le prestazioni di un sistema di depurazione, riducendo al minimo la produzione di fanghi e la presenza di colonie batteriche.

I tecnici si occupano di testare le condizioni della struttura e di stabilire i dosaggi di gas necessari per ottenere il risultato prestabilito e, dopo un primo test per valutare gli effetti del trattamento, procedono con l'installazione di un sistema completo e perfettamente dimensionato.

