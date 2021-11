Leopolda: Renzi, 'spazio all'Italia che non insulta e non odia'

08 novembre 2021 a

ROma, 8 nov (Adnkronos) - "Chiedo ora a tutto il popolo delle Enews di inviare video sul proprio “credo”. E proposte, idee, suggerimenti. Perché #RadioLeopolda è il modo più bello per ascoltare un'altra Italia. Non l'Italia di chi insulta, di chi odia, di chi aggredisce. Stiamo ricevendo decine di contributi e proposte". Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews a proposito della Leopolda in programma dal 19 al 21 novembre a Firenze.

"I tavoli ci saranno sabato mattina. Io aprirò i lavori venerdì sera alle 20.30", spiega il leader di Iv.