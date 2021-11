M5S: domani ad assemblea congiunta con Conte punto anche su Quirinale**

08 novembre 2021 a

Roma, 8 nov. (Adnkronos) - Si parlerà anche del voto per il Quirinale domani all'assemblea congiunta M5S alla quale prenderà parte anche il presidente, Giuseppe Conte. La questione, in realtà, non figura nell'odg della convocazione, ma sia che l'ex premier voglia affrontarla o meno, il tema sarà oggetto di dibattito. Alcuni parlamentari, apprende infatti l'Adnkronos, vogliono porre il tema per decidere i "prossimi step, da qui all'elezione del nuovo inquilino del Colle", viene spiegato. Lo stesso Conte, spiega chi gli è vicino, domani puntualizzerà ai suoi che "i processi decisionali -tanto più per una partita come quella del Quirinale- vedranno coinvolti i parlamentari e si svolgeranno nelle sedi istituzionali opportune", le parole che vengono attribuite al presidente del M5S.