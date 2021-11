I locali imperdibili dove mangiare a Milano centro

08 novembre 2021 a

(Milano 8 novembre 2021) - Milano, 08/11/2021 - Milano è una città che offre numerosi locali carini in cui fermarsi ad assaporare le specialità culinarie del luogo: dalla tanto amata cotoletta al risotto alla milanese. La maggior parte delle volte però risulta davvero difficile decidere in quale locale ristorarsi, a causa dell'abbondanza di proposte offerte dal capoluogo lombardo. Ecco una breve rassegna dei posti imperdibili, in cui pranzare o cenare, situati nelle vicinanze delle principali attrazioni turistiche della città. Per accontentare i palati più sopraffini si è cercato di spaziare e offrire una proposta variegata sia in termini di prezzo sia in termini di portate dei principali

Joe Cipolla

Locale situato nelle vicinanze di Porta Genova, è particolarmente apprezzato dagli amanti della carne. Il suo menù, infatti, offre una selezione di pregiate bistecche e braciole con carni provenienti da diverse parti del mondo. La specialità della casa è la carne cotta alla griglia. Ottime anche la preparazione dei contorni e degli antipasti. Le porzioni sono abbondanti e i prezzi nella media (si parla comunque di carne di elevata qualità). Il locale ha un'atmosfera conviviale e informale.

La Vecchia Latteria

La Vecchia Latteria è considerato un locale storico: è stato aperto infatti nel 1885 e da sempre costituisce un punto di riferimento per i milanesi. Sebbene abbia dimensioni ridotte, offre una selezione variegata di piatti vegetariani: dalle paste ai risotti, dai formaggi alle insalate. La specialità del posto è il Misto Forno, preparato con le pietanze della giornata, cotte al forno. I prezzi sono nella media, seppur maggiorati vista la posizione centrale della location.

I dodici gatti

Posizionato nella centralissima Galleria Vittorio Emanuele, offre una vista spettacolare grazie alla possibilità di cenare con vista sui tetti di Milano. La specialità della casa è la tradizionale pizza napoletana cotta nel forno a legna; tuttavia, anche i piatti a base di carne alla griglia sono eccellenti. Gli ingredienti adoperati sono di prima qualità. Recandosi al locale sarà poi possibile scoprire il misterioso aneddoto che si cela dietro la scelta del nome del locale.

La trattoria da Pino

Un punto di riferimento per la tradizione gastronomica milanese; è il luogo d'incontro per i buongustai milanesi che amano la semplicità e l'abbondanza delle porzioni.

L'ambiente è informale e impersonale, sembra quasi di ritrovarsi a godere della tranquillità delle quattro mura domestiche. La specialità è il bollito, preparato come insegna la tradizione, accompagnato da un buon risotto ed un calice di vino. La trattoria è a conduzione familiare: i due fratelli Marco e Mauro, infatti, si occupano della gestione del locale.

Flower Burger

Flower Burger è un locale che offre i più colorati hamburger vegani della città. Il sandwich è farcito con soli ingredienti vegani, compresi i burger, tutti a base di legumi, quinoa, tofu e seitan, accompagnati con salse fatte in casa e buonissime patate al forno. Il pasto viene servito in cassette di legno nel rispetto dell'ottica sostenibile con cui è pensato l'intero locale. Ha due sedi, in Porta Venezia e in Tortona, arredate in uno stile hippie e colorato. Non offre molti posti a sedere, poiché pensato per consumare pasti veloci e informali che ben si adattano alla vita frenetica della città.

Queste sono solo alcune delle proposte che la città di Milano offre ai suoi abitanti. Grazie all'offerta variegata, il capoluogo lombardo soddisfa le esigenze, anche molto differenti tra loro, delle diverse tipologie di commensali.

Non resta altro che recarsi a Milano e scoprire le fantastiche prelibatezze che la città riserva!

