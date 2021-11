Calcio: stampa spagnola esalta Pedro, anima della Lazio e del Sarrismo

08 novembre 2021 a

Madrid, 8 nov. - (Adnkronos) - Il quotidiano iberico 'As', nella propria versione online, esalta l'impatto di Pedro alla Lazio. Il trasferimento del 34enne spagnolo è arrivato dai rivali cittadini della Roma allo scadere del mercato e oggi l'ex Barcellona e Chelsea, giunto al terzo gol consecutivo in Serie A, si può definire l'anima del Sarrismo: “Pedro è stato praticamente messo da parte e ha aspettato pazientemente fino alla fine del mercato. La Lazio è apparsa e non ci ha pensato un attimo”, sottolinea As.