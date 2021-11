Calcio: corso allenatori Uefa A, allievi a lezione dall'ex ct Marcello Lippi

08 novembre 2021 a

Firenze, 8 nov. - (Adnkronos) - Una docenza d'eccezione ha dato il via all'ottava e ultima settimana di lezione del corso per allenatori ‘Uefa A'. L'ex Ct campione del mondo nel 2006 alla guida degli Azzurri, Marcello Lippi, è salito infatti ‘in cattedra', per parlare agli allievi delle proprie esperienze di lavoro e delle proprie metodologie. Il corso U A rappresenta il secondo massimo step formativo per un tecnico, con un programma didattico di 192 ore di lezione.