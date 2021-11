Covid: Mazzeo, 'Toscana più sicura, raggiunte 6 milioni di vaccinazioni'

08 novembre 2021 a

Firenze, 8 nov. - (Adnkronos) - "6 milioni di vaccini. La Toscana è più sicura. L'8 novembre di anno fa avevamo 2.479 nuovi casi giornalieri, oggi 263. C'erano 1.700 ricoveri, di cui 226 in terapia intensiva, oggi invece abbiamo 305 ricoveri di cui 28 in terapia intensiva. Questo è il risultato di 6 milioni di vaccinazioni: meno morti, meno ricoveri, meno contagi, meno restrizioni. Grazie alle toscane e ai toscani che hanno scelto la scienza e la medicina e ci stanno aiutando a sconfiggere il virus". Lo afferma il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, in un post su Facebook.