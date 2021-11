Tennis: Atp Stoccolma, Vavassori supera il primo turno

08 novembre 2021 a

Stoccolma, 8 nov. - (Adnkronos) - Andrea Vavassori ha raggiunto il secondo turno del torneo Atp 250 di Stoccolma (veloce indoor, montepremi 635.750 euro) che si sta disputando alla 'Kungliga Tennishallen' della capitale della Svezia.

Il 26enne torinese, numero 289 del ranking, ha vinto il suo primo match in un main draw Atp grazie al successo per 6-3, 6-4, in un'ora e 21 minuti di partita, sul russo Pavel Kotov, numero 271 del mondo. Mercoledì al secondo turno Vavassori sfiderà il canadese Denis Shapovalov, numero 18 Atp e 3 del seeding nonché campione in carica.