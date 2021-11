Palermo: paziente muore e figli devastano Pronto soccorso, Razza 'atto ingiustificabile'

09 novembre 2021 a

Palermo, 9 nov. (Adnkronos) - Una donna di 60 anni muore al Pronto soccorso e i familiari devastano il reparto. E' accaduto nella tarda serata di ieri all'ospedale Civico di Palermo. Sono dovuti intervenire i poliziotti per riportare la situazione alla calma. "Devastare un pronto soccorso, presidiato da guardie giurate, è un atto violento, sconsiderato, insopportabile - commenta l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza- Non si può giustificare con il dolore per la scomparsa di un proprio congiunto, arrivato in gravissime e disperate condizioni. Il pronto soccorso, come l'ospedale in genere, è un luogo di sofferenza e di speranza, di vita e di morte. Non possiamo inneggiare agli eroi in camice e poi farci sopraffare dalla emotività che diventa violenza. Ai medici e operatori del Civico di Palermo va il mio sentimento di solidarietà".