Lega: Fontana, 'nel partito normale discussione, c'è chi la vuole esasperare'

Milano, 9 nov. (Adnkronos) - All'interno della Lega "c'è una normale discussione, una discussione che si è esplicitata anche in occasione del Consiglio federale. Non vedo questa grande preoccupazione". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in collegamento con Rainews24. Una divisione nel partito "è una cosa che qualcuno vuole cercare di evidenziare ed esasperare, ma sinceramente non ci sono stati né i toni né i contenuti per pensare che ci potesse essere qualcosa di più rispetto a una semplice espressione di pareri", ha aggiunto.