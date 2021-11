Covid: Ricci (Pd), 'Viminale su manifestazioni accoglie richieste sindaci'

09 novembre 2021 a

Roma, 9 nov (Adnkronos) - "Una minoranza, per quanto rumorosa, non può bloccare le città, danneggiare le attività economiche e, cosa ancor più grave, vanificare i sacrifici e gli sforzi di tutti gli altri, la grande maggioranza, per limitare la diffusione del contagio. Ben vengano, dunque, le nuove direttive del Viminale che, regolamentando in maniera più stringente le manifestazioni, tutelano anche il diritto alla salute e al lavoro. Una decisione che accoglie le richieste di tanti sindaci e che migliora la sicurezza nelle nostre città”. Lo dice il coordinatore dei sindaci del Pd e presidente Ali (Autonomie locali italiane) Matteo Ricci.