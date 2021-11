Governo: Scalfarotto (Iv), 'da Conte parole sconclusionate, a p. Chigi era inadeguato'

09 novembre 2021 a

a

a

Roma, 9 nov (Adnkronos) - "Giuseppe Conte non era semplicemente attrezzato a gestire un momento così delicato per l'Italia, tra le ferite della pandemia da curare e le opportunità di Next Generation EU da cogliere appieno". Lo scrive su Facebook Ivan Scalfarotto, di Iv.

"Dichiarazioni sconclusionate come quelle che ha reso ieri sera in tv, da Lilli Gruber, non bastassero da sole le troppe decisioni sbagliate prese a Palazzo Chigi, stanno ulteriormente a dimostrare la sua totale inadeguatezza a guidare un grande Paese come il nostro -prosegue il sottosegretario all'Interno-. La difficile, complicata decisione di archiviare un'esperienza di governo fallimentare e di creare le condizioni per l'arrivo di Mario Draghi alla guida del Governo restano oggettivamente un grande servizio che abbiamo reso all'Italia”.