Bitcoin: nuovo record, superata quota 68 mila dollari

Roma, 9 nov. - (Adnkronos) - Non si ferma la corsa del Bitcoin che registra una nuova seduta in ascesa e fa segnare un nuovo record a 68641 dollari, per poi ripiegare leggermente a quota 68 mila. Da sabato la criptovaluta ha guadagnato quasi il 15% trascinando al rialzo l'intero mercato delle criptovalute: le oltre 10500 monete digitali censite valgono oggi quasi 3100 miliardi di dollari con una quota del Bitcoin pari a 1300 miliardi. Resta comunque un mercato estremamente frammentato e volatile: nella seduta odierna, infatti ci sono valute che registrano - partendo da valori di millesimi di dollaro - rialzi anche del 62 mila per cento mentre altre criptovalute perdono dal 70 al 90%.