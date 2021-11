Manovra: Boschi in capigruppo, 'al più presto in Parlamento'

09 novembre 2021 a

Roma, 9 nov. (Adnkronos) - Durante la conferenza dei Capigruppo Italia Viva ha chiesto che la Legge di Bilancio sia presentata in Parlamento al più presto. “Se vogliamo garantire una doppia lettura che preveda un esame vero del testo non si può procrastinare ancora -ha spiegato la presidente dei deputati di Italia Viva Maria Elena Boschi,- era previsto l'arrivo del testo già dal 20 ottobre, sono passati 20 giorni dalla data prevista dalla legge, chiediamo quindi al governo tempi certi per l'esame”.