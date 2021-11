Arte: Milano, al Pirelli Hangar Bicocca otto mostre monografiche nei prossimi due anni (2)

09 novembre 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Nello spazio delle Navate del Pirelli Hangar Bicocca si alterneranno Steve McQueen dal 31 marzo e Bruce Nauman dal 15 settembre dell'anno prossimo e nel 2023 Ann Veronica Janssens dal 6 aprile e James Lee Byars da ottobre. Nello spazio dello Shed ci saranno Anicka Yi dal 17 febbraio e Dineo Seshee Bopape dal 6 ottobre 2022, mentre nel 2023 Gian Maria Tosatti dal 23 febbraio e Thao Nguyen Phan da settembre. In continuità con il proprio impegno nel rendere l'arte aperta e accessibile, ‘Art to the people', Pirelli Hangar Bicocca ha conferma la gratuità dell'ingresso per tutti i visitatori.

Il programma espositivo per il 2022 e il 2023, si spiega dal Pirelli Hangar Bicocca, “propone una sfaccettata e radicale analisi del reale, portando alla luce questioni, come l'ambiente e i cambiamenti climatici provocati dall'essere umano, il senso di appartenenza e di comunità, la formazione dell'identità e dei ruoli sociali, la percezione dello spazio e del tempo, il potenziale di forme e rituali alternativi di esistenza, la resistenza politica e la cura dell'altro da sé, attraverso l'utilizzo di diversi media, come l'installazione, la scultura, l'immagine in movimento, il disegno e la pittura”.

Le mostre personali dedicate ad artisti della scena contemporanea confermano i legami internazionali del Pirelli Hangar Bicocca con altre realtà museali. L'istituzione milanese sta collaborando con Tate Modern di Londra per il progetto espositivo di Steve McQueen e per la mostra monografica di Bruce Nauman realizzata anche con Stedelijk Museum di Amsterdam.