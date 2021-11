09 novembre 2021 a

a

a

Roma, 9 nov. (Adnkronos) - "'Da solo dove vai' è la stessa domanda che mi facevano a Roma, alla fine siamo diventati il primo partito. So che farò la politica come l'ho fatta a Roma, andando in giro, spiegando le idee, facendo proposte, con una squadra di qualità. Se sarà il 4,5, il 10 o il 20% lo decideranno gli elettori". Lo ha detto Carlo Calenda a Oggi è un altro giorno, su Raiuno.