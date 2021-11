Calcio: Totti replica a Cassano con ironia, 'ha ragione, io mi sono scordato da tempo'

09 novembre 2021 a

Roma, 9 nov. - (Adnkronos) - “È giusto, io è da mo che me so' scordato”. Francesco Totti replica con ironia, ai microfoni delle Iene alle parole del suo ex compagno di squadra Antonio Cassano che alla 'Bobo Tv' aveva affermato, "Non è eterno come Messi o Maradona, tra 20 anni sarà dimenticato”.

“T'hanno difeso sia Zeman che Mourinho” gli dice Filippo Roma, ma l'ex capitano giallorosso risponde: “Non c'era bisogno". “Un saluto al tuo amico Cassano, l'ex amico Cassano?”, lo incalza l'inviato di Mediaset. “Nooo! Antonio è un amico, macché ex!!!” ribatte Totti.