Bruno Editore si espande in Spagna e Messico, creando una community di 14.000 lettori e lanciando i primi bestseller

(Milano, 10.11.2021) - Milano, 10.11.2021 – Dopo aver dominato per anni le classifiche di Amazon Italia, la Bruno Editore si espande in Spagna e Messico. Grazie ad una Community di oltre 14.000 persone, costruita negli ultimi mesi con ingenti investimenti pubblicitari e con la forza del proprio brand a livello europeo, oggi la casa editrice di Giacomo Bruno e Viviana Grunert è in grado di garantire il posizionamento come numero 1 nella classifica bestseller di Amazon Spagna e Amazon Messico.

“Era già diverso tempo che avevamo in programma di espandere le nostre pubblicazioni nei Paesi latini. In un mondo in continua evoluzione, come quello editoriale, puntare sui mercati esteri risulta fondamentale tanto per i nostri autori quanto per la nostra casa editrice.” ha affermato Giacomo Bruno, presidente dell'omonima casa editrice. “Dopo aver costruito nel tempo una Community da oltre 14.000 lettori, abbiamo lanciato il libro dell'autore Johnny Abraham, coach messicano da 1.4 milioni di follower, che in tempi record è diventato bestseller su Amazon Spagna e Messico. Inutile dire che il libro appena lanciato sarà solo il primo di una lunga serie anche in ambito internazionale”.

“Un giorno ho iniziato a scrivere senza saperne molto. Volevo solo sfogarmi e aiutare le persone a uscire da diversi problemi che avevo vissuto anch'io.” ha scritto Johnny Abraham su Instagram “Ho autopubblicato il mio primo libro tre anni fa, e oggi sono orgoglioso di dire che il mio libro è diventato un Bestseller! È n. 1 a livello mondiale in tre categorie e n. 4 nella top 100 mondiale. Grazie Giacomo Bruno per l'aiuto!”

Il libro è da sempre uno degli strumenti più efficaci per un professionista o un imprenditore per raggiungere nuovi potenziali clienti. Motivo per il quale, lo stesso Giacomo Bruno ci tiene a sottolineare le potenzialità che ruotano attorno ad una pubblicazione editoriale.

“All'interno di un manuale di formazione non c'è solo un condensato di informazioni di valore. C'è molto di più. Ho sempre pensato che scrivere un libro fosse il modo più efficace per aiutare milioni di lettori a cambiare in meglio la qualità della propria vita sotto tutti i punti di vista: personale, professionale e finanziario” conclude Giacomo Bruno. “Il servizio Autore Bestseller si fonda proprio su questo presupposto. Aiutare, attraverso la pubblicazione editoriale, da un lato liberi professionisti e imprenditori a promuovere la propria attività e a diventare più autorevoli nel proprio settore. Dall'altro aiutare i nostri lettori a diventare la versione migliore di loro stessi. Da oggi non solo in Italia ma anche nello spanish speaking market”.

GIACOMO BRUNO & BRUNO EDITORE

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa "il papà degli ebook" per aver portato gli ebook in Italia nel 2002, con la sua casa editrice Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 27 bestseller sulla crescita personale e Editore di 700 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più noto "book influencer" italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale.