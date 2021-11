Borsellino: processo depistaggio, difesa poliziotti chiede di sentire Pignatone e Scarpinato

10 novembre 2021 a

Caltanissetta, 10 nov. (Adnkronos) - La difesa dei poliziotti Michele Ribaudo e Fabrizio Mattei, imputati per calunnia aggravata nel processo sul presunto depistaggio sulle indagini di via D'Amelio, in corso a Caltanissetta, ha chiesto al Tribunale di ascoltare come testi alcuni magistrati, tra cui l'ex Procuratore di Roma Giuseppe Pignatone, il Procuratore generale di Palermo Roberto Scarpinato, ma anche l'ex Procuratore di Messina Guido Lo Forte. Lo stesso legale ha poi chiesto di audire in aula l'ex giudice Sergio La Commare sull'inchiesta mafia e appalti. I giudici si sono riservati e sono in Camera di consiglio per decidere.