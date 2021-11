Governo: Draghi ricorda La Malfa, "a 'non governo' contrapporre coraggio riforme"

10 novembre 2021 a

Roma, 10 nov. (Adnkronos) - Al "non governo" contrapporre il coraggio delle riforme. Ricordando Ugo La Malfa, alla presentazione alla Camera dei deputati del portale a lui dedicato, il presidente del Consiglio Mario Draghi ricorda l'importanza di andare avanti con un'azione di governo incisiva.

"La Malfa - dice il premier in un passaggio del suo lungo intervento - ci ricorda l'importanza di una politica di programmazione, necessaria per uno 'sviluppo equilibrato'. E ci invita ad affrontare le situazioni settoriali, regionali e sociali che non riescono a trarre 'sufficiente beneficio dalla generale espansione del sistema'. 'Soltanto in una fase di grande dinamismo – scriveva La Malfa – è possibile attuare le necessarie modificazioni del meccanismo economico senza incontrare costi troppo elevati'. L'alternativa è quella che La Malfa chiamò successivamente il 'non-governo'. Una definizione fulminante, per sottolineare l'incapacità di affrontare i problemi, di dare continuità alla modernizzazione del Paese. Al 'non-governo' va contrapposto il coraggio delle riforme economiche e sociali".

"Un'azione paziente ma decisa - rimarca Draghi -, che eviti gli sterili drammi degli scontri ideologici, per dare all'Italia una prospettiva di sviluppo, coesione, convergenza".