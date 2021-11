Calcio: Morata, 'non stiamo vivendo un bel periodo, sarà difficile tornare ai primi posti'

10 novembre 2021 a

Madrid, 10 nov. - (Adnkronos) - "Sono stato fuori quasi un mese, avevo fretta di rientrare ma non stavo bene fisicamente. Ho lavorato molto per la squadra e non sono stato lucido in zona gol. Nelle ultime gare ho giocato a sinistra, quasi da esterno. L'importante è giocare e fare quello che chiede l'allenatore, ovviamente mi piacerebbe giocare meglio e segnare più gol". Così l'attaccante della Juventus Alvaro Morata nel corso di una lunga intervista a 'El Pais'.

"Non stiamo vivendo un bel periodo, ma abbiamo un grande gruppo -aggiunge il 29enne spagnolo-. Sarà molto difficile tornare nelle prime posizioni, ma lo abbiamo già fatto in passato. Tutto quello che dobbiamo fare è essere obiettivi e dimenticare le cose che non si possono fare e tornare in zona Champions". "Siamo tutti sotto pressione. Io sono in prestito, forse è per questo che la gente parla più di me. Quando non sei padrone del tuo destino, l'unica cosa che puoi fare è continuare a lavorare sodo", conclude Morata.