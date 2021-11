Covid: Granato porta in aula Senato tesi no vax, 'governo ci ha venduto a multinazionali'** (2)

10 novembre 2021 a

Ma questo è solo l'inizio, perchè Granato affonda il colpo quando abbandona il campo della scienza e si sposta su quello economico/politico: con la campagna vaccinale "si crea una dipendenza dalle dosi successive del vaccino solo per esigenze logistiche dei somministratori" ed responsabile "un governo abusivo venduto alle multinazionali del farmaco, che ha venduto noi e i nostri corpi alle multinazionali del farmaco".

A questo punto, la presidente di turno del Senato, la 5stelle Paola Taverna, sente il dovere di intervenire: "Senatrice, lei si assume la responsabilità di quello di quello che dice". E la Granato la responsabilità se l'assume, perchè riprende subito la parola e incalza: "Dov'è questa emergenza sanitaria per cui ci imponete queste restrizioni folli? Voi tornate a casa e non potete farvi vedere in giro, noi sì. Abbiamo ridotto il Paese a una repubblica delle Banane e la responsabilità è della maggioranza di governo, distaccata dal Paese".

E poi ancora: "Si sta lavorando per destinare in maniera scientifica una quota parte del bilancio alle multinazionali del farmaco sottraendolo alla sanità pubblica, l'unica arma per contrastare la pandemia". I dati sui vaccini sono numeri "da ostentare sul mercato azionario a beneficio delle multinazionali. Qui -accusa la Granato- ci sono insider trading per favorire questi processi sui nostri corpi, ma la gente non è stupida". La Granato chiude qui, ma è ancora la Taverna a chiarire ancora: "La presidenza non intende commentare gli interventi dei senatori, ma ognuno si assume la responsabilità delle proprie affermazioni...".