Covid: Malpezzi (Pd), 'giusto richiamo di Mattarella e bene Viminale'

Roma, 10 nov (Adnkronos) - "Le misure varate dal Viminale vanno nella direzione giusta. Non è un caso che ieri il Presidente Mattarella abbia fatto un richiamo molto forte ricordando che sono i vaccini e il rispetto delle regole a farci tornare alla normalità e che le piazze no vax stanno generando un pericoloso aumento dei contagi". Lo dice Simona Malpezzi, presidente dei senatori del Pd.

"Manifestare ed esprimere il proprio dissenso, infatti, è sempre legittimo a meno che non sfoci in intollerabili episodi di violenza o nella paralisi delle nostre città come, purtroppo, sta accadendo con le proteste dei no green pass -spiega Malpezzi-. Per questo, le nuove norma varate dal Viminale rappresentano un importante punto di equilibrio tra la necessità di garantire i diritti di chi dissente e il proteggere la salute dei cittadini e le attività economiche. In una fase in cui i contagi aumentano in molti Paesi europei, l'Italia sta mostrando una grande capacità di resistenza grazie all'efficacia della campagna vaccinale, all'uso esteso del green pass e alle misure ispirate alla prudenza e alla gradualità".

"Il Pd ha sostenuto e contiene a sostenere con convinzione la linea del rigore e della gradualità perché per noi la tutela della salute, del lavoro e il rilancio dell'economia sono prioritari. Mi auguro che in una fase così complessa tutte le forze politiche mostrino lo stesso senso di responsabilità. La politica parli con una voce sola”, conclude.