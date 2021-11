Calcio: Jorginho, 'impossibile non pensare al Pallone d'Oro'

10 novembre 2021 a

Firenze, 10 nov. - (Adnkronos) - "Vincere il Pallone d'Oro? Cerco di non crearmi troppe aspettative, ma sarei un ipocrita se dicessi che non ci penso, perché è impossibile". Lo dice Jorginho, campione d'Europa sia con la Nazionale italiana che con il Chelsea nella scorsa stagione, intervistato da Globo Esporte. "Non spetta a me dire se il Pallone d'Oro arriverà o meno ma credo che dimostrerebbe che oggi vengono presi in considerazione anche altri tipi di giocatori e la loro importanza -aggiunge il 29enne italobrasiliano-. Sarebbe una sorta di incentivo, è come se dicessero: 'guardiamo tutto, non solo il numero di gol'".