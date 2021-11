Green pass: Fedeli (Pd), 'scelta per salute e ripresa, no passi indietro' (2)

10 novembre 2021 a

(Adnkronos) - "Quello che avviene ed è avventuro nelle nostre piazze non accettabile. Come non sono accettabili le intimidazioni, le aggressioni contro i giornalisti, penso a Saverio Tommasi di Fanpage, cui deve andare tutta la nostra solidarietà. Senza reticenze. Il diritto di cronaca e di informazione è infatti parte della qualità democratica di una nazione", ha detto ancora Fedeli.

"Ringrazio il presidente Mattarella per le importanti parole pronunciate ieri davanti ai rappresentanti delle autonomie locali nel ribadire la necessità di sconfiggere il virus e non gli strumenti che lo contrastano. In questo senso penso che il Senato debba essere unanime nell'accogliere e sostenere la direttiva del Viminale mirata a bilanciare il diritto a manifestare con quelli al lavoro, alla salute e alla sicurezza di tutti i cittadini”, ha concluso.