Governo: Draghi, stop frodi per preservare bonus**

Roma, 10 nov. (Adnkronos) - Arginare le frodi -in fumo ben 850 milioni in un anno- è la condizione sine qua non per preservare i bonus edilizi. Lo ha spiegato, a quanto si apprende, il premier Mario Draghi nel corso della cabina di regia con le forze di maggioranza. A chi avanzava dubbi sull'introduzione di controlli eccessivi, il presidente del Consiglio ha replicato ricordando la sfiducia del cittadini quando, negli anni '70, i fondi per lo sviluppo in Biafra finirono in parte in fumo, sbriciolati dalla corruzione. Minando la fiducia dei cittadini, che è un bene da preservare sempre, le parole del presidente del Consiglio, anche alla luce delle risorse legate al Next Generation Eu.