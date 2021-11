Covid: Costarelli (presidi Lazio), 'salivari? Sì se validati ma la gestione ad autorità sanitarie'

10 novembre 2021 a

Roma, 10 nov. (Adnkronos) - Sulla necessità dei tamponi per effettuare un tracciamento sistematico "ci ripetiamo da oltre un anno. Ben vengano se validati i test salivari, ma come il responso così anche la gestione dovrà essere competenza delle autorità sanitarie. Pertanto sarà necessario un accordo". Lo dice all'Adnkronos il presidente dell'Associazione nazionale presidi per il Lazio, Cristina Costarelli che commenta: "certamente non saranno gli stessi ragazzi a farsi il test salivare".